Названы сроки проведения ЕГЭ в 2022 году

ЕГЭ в России в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля, говорится в проекте расписания Минпросвещения и Рособрнадзора, размещенного 1 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта с экзаменов по географии, литературе, химии, 24 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 28 марта — по математике базового и профильного уровней, 31 марта состоится экзамен по иностранным языкам (письменная часть), истории и физике.

ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) пройдет 1 апреля, по информатике — 4 апреля, по обществознанию и биологии — 7 апреля.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 27 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому состоится 30 и 31 мая, по математике — 2 июня (профильный уровень) и 3 июня (базовый уровень).

6 июня пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по иностранным языкам (письменная часть) и биологии, 16 и 17 июня — по иностранным (устная часть), 20 и 21 июня — по информатике.

Ранее, 13 сентября, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что экзамены пройдут в допандемийном формате, если не будет очередных волн коронавирусной инфекции. Он также добавил, что вопрос о том, стоит ли оставлять ЕГЭ только для поступающих в вузы, до сих пор обсуждается.

30 августа эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году. Так, в программы единого госэкзамена в 2022 году будут внесены изменения по всем предметам, кроме информатики.

Например, в ЕГЭ по профильной математике фактически убраны задания, где нужно было выбрать ответ, то есть поставить галочку. Из экзаменов по русскому языку уходит тестовое задание и вводятся испытания другого типа: будут проверяться связанность, логичность и убедительность текста.

Кроме того, как рассказала «Известиям» заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина, обогащен будет и материал госэкзамена по литературе: добавлены поэзия второй половины XIX и второй половины XX веков, отечественная литература XXI века, включена зарубежная литература.