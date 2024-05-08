Гвардейцы-десантники почтили память погибших в ВОВ в Попасной

В Попасной в Луганской Народной Республике (ЛНР) тульские гвардейцы-десантники почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая сообщили Минобороны России.

Накануне Дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне российские военнослужащие облагородили мемориал погибшим воинам и возложили цветы к братской могиле в населенном пункте Попасная.

В ходе проведения мероприятия гвардейцы-десантники навели порядок на мемориале, выставили почетный караул и возложили цветы воинам Великой Отечественной войны, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

В Минобороны также отметили, что десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ, продолжая славные традиции наших предков, с успехом выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на северском направлении.

Накануне, 7 мая, военные группировки войск «Центр» восстановили частично разрушенный мемориал участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка Луганской Народной Республики. Глава села обратился к бойцам с просьбой о помощи в восстановлении мемориального комплекса. В процессе ремонта военные очистили от грязи и обновили монумент. Также заменили разрушенную тротуарную плитку, восстановили бордюры, вывезли мусор с прилегающей территории и навели порядок на цветочных клумбах. На чашу Вечного огня установили пятиконечную красную звезду.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.