Россия и Венгрия договорились о взаимном признании ковид-сертификатов

Россия договорилась с Венгрией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, на подходе еще несколько государств. Об этом 23 ноября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Взаимное признание есть не вакцин, а сертификатов о вакцинировании. Это работает. Вот Венгрия приняла такое решение, мы с венграми об этом договорились. На подходе у нас еще целый ряд государств», — заявил он на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

Ранее, 20 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко после встречи с правительственной делегацией Израиля во главе с министром туризма Йоэлем Развозовым поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса между Россией и Израилем.

До этого, 18 ноября, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что позитивные новости по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса можно ожидать в 2022 году.

15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на положительное решение по взаимному признанию РФ и Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавируса в ближайшем будущем. По его словам, Минздрав РФ работает над этим. При этом Песков назвал личным делом каждого то, что некоторые граждане делают прививки за рубежом.

В тот же день стало известно, что привитых «Спутником V» туристов начнут пускать в Израиль с 1 декабря. 14 ноября израильский министр туризма Йоэль Развозов рассказал, что страна очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года.

Тогда же Индия разрешила въезд для привитых от COVID-19 туристов из 99 стран, в том числе из России, без необходимости соблюдать двухнедельный карантин.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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