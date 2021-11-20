Мурашко поддержал создание группы по ковид-сертификатам с Израилем

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса между Россией и Израилем. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Минздрава после встречи российского министра с правительственной делегацией Израиля во главе с министром туризма страны Йоэлем Развозовым.

Предложение обсуждали и в ходе недавнего видеозвонка с министром здравоохранения Ницаном Горовицем.

«Нами собран огромный массив данных по каждому случаю заболевания COVID-19, а также создан регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции», — отметил Мурашко.

Он также отметил, что доступ к данным и электронным сертификатам осуществляется через портал госуслуг с применением QR-кода, поэтому вопрос подтверждения факта вакцинации и повторной вакцинации реализован в полной мере.

Также Мурашко обсудил с делегацией Израиля вопросы восстановления взаимных поездок граждан двух стран. Сейчас въезд в Израиль с туристической целью запрещен для граждан всех стран мира.

Глава штаба по COVID-19 Израиля Салман Зарки напомнил в ходе встречи, что по прилету в Израиль в аэропорту иностранцы с сертификатами вакцинации и основаниями для въезда в страну сдают анализ крови для выполнения серологического теста на антитела к коронавирусу.

Как полагает российская сторона, тестирования по прилету можно избежать в случае признания результатов серологического теста российской лаборатории.

Стороны договорились продолжить обсуждение конкретных условий для выполнения взаимных поездок россиян и израильтян и других вопросов взаимного сотрудничества двух стран, добавили в министерстве.

18 ноября генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что позитивные новости по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса можно ожидать в 2022 году. По его словам, это важнейший вопрос.

15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на положительное решение по взаимному признанию РФ и Евросоюзом сертификатов о вакцинации от инфекции в ближайшем будущем.

В тот же день стало известно, что привитых «Спутником V» туристов начнут пускать в Израиль с 1 декабря. Днем ранее Развозов рассказал, что страна очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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