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Индия отменила карантин для привитых туристов из России
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Индия отменила карантин для привитых туристов из России

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Индия разрешила въезд для привитых от COVID-19 туристов из 99 стран, в том числе из России, без необходимости соблюдать двухнедельный карантин. Об этом сообщила в понедельник, 15 ноября, газета The Times of India.

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В список также входят Белоруссия, Великобритания, Грузия, Казахстан, Киргизия, Германия, США, Украина и Франция. В эту категорию входят страны, в которых используются вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также государства, с которыми у Индии есть соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации, передает НСН.

Российский «Спутник V» является вакциной, разрешенной к использованию в Индии. Препарат производит несколько фармацевтических компаний страны.

Перед отправлением в Индию иностранные туристы, прибывающие из включенных в этот список стран, должны загрузить на официальный сайт международного аэропорта Нью-Дели сертификат о вакцинации, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну. Вместо карантина иностранным туристам из этой категории стран рекомендуется самостоятельно следить за состоянием здоровья в течение двух недель после прилета.

С 15 октября министерство внутренних дел и по делам сотрудничества Индии начало выдавать туристические визы иностранцам, прибывающим в страну чартерными рейсами. С марта 2020 года Индия была закрыта для туристов из-за пандемии COVID-19.

Ранее в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в обозримой перспективе. По его словам, политики и предвзятости в этом вопросе нет, пишет Life.Ru.

Он отметил, что процесс признания включает в себя две процедуры. Одна касается одобрения препарата ВОЗ, другая — взаимного признания сертификатов о вакцинации.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что зарубежные эксперты считают, что на заводах, где производят вакцину, необходимо выполнить ряд стандартов.

Ранее в тот день в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» рассказали, что Россия готова подать официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Отмечается, что Москва уже представила необходимые документы для взаимного признания COVID-паспортов.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

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