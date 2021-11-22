В «Молдовагазе» пообещали решить проблему с выплатами «Газпрому»

Компания «Молдовагаз» рассчитывает в ближайшее время решить проблему с поставками газа. При этом компания ждет финансовой помощи от правительства Молдавии для расчетов с «Газпромом». Об этом 22 ноября заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«Молдовагаз» обращалась за помощью в том числе к комиссии по чрезвычайным ситуациям [правительства], так как мы не можем получить кредит в такой короткий срок. <...> Попросили помощи правительства. К этому времени никаких решений не было принято. Завтра будем искать выход из этой ситуации», — сказал Чебан в эфире канала TV8.

В заявлении компании, опубликованном в Facebook, также отмечен факт получения уведомления от «Газпрома» о необходимости оплаты будущих поставок. В «Молдовагазе» указали, что средства не были выплачены из-за дефицита платежного баланса, вызванного ростом цен на газ.

«В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации. В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа, так как страна не внесла оплату.

При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность.