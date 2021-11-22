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CAS отменил пятилетнюю дисквалификацию российского бадминтониста

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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова, отменив дисквалификацию спортсмена. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба CAS.

Отмечается, что Хакимов был дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона (BWF) в ноябре прошлого года на пять лет. В рамках проведенного расследования было установлено, что спортсмен через третьих лиц предлагал делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года. Бадминтонист не согласился с решением международной федерации и подал апелляцию в CAS.

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«После тщательного изучения всех предоставленных доказательств комиссия CAS пришла к выводу, что их недостаточно для подтверждения вины, следовательно, Хакимов не подлежит наказанию. Теперь игрок имеет право участвовать в соревнованиях, связанных с бадминтоном», — говорится в заявлении CAS.

33-летний российский спортсмен специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая заняла третье место на командном чемпионате Европы во Франции.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала российскую легкоатлетку Анастасию Брагину за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что она проходила пробу на допинг 14 апреля текущего года. Результат анализа показал наличие запрещенных веществ в крови бегуньи. Все результаты Брагиной, полученные после взятия пробы на допинг, аннулируют.

20 октября стало известно, что российский волейболист Дмитрий Мусэрский не будет обжаловать дисквалификацию в CAS.

Спортсмен, выступающий за японский клуб «Сантори Санбердз», был дисквалифицирован на 9 месяцев за нарушение антидопинговых правил по причине положительного результата допинг-теста, который он сдал еще в 2013 году. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

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