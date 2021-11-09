Российскую бегунью Брагину дисквалифицировали за допинг до 2025 года

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации бегуньи Анастасии Брагиной за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается во вторник, 9 ноября, на сайте ВФЛА.

Спортсменка проходила пробу на допинг 14 апреля 2021 года. Анализ пробы показал наличие запрещенных веществ в крови бегуньи.

Все результаты Брагиной, полученные после взятия пробы на допинг, аннулируют.

Срок дисквалификации составит четыре года и продлится до июля 2025 года, передает НСН.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года из-за данных, обнародованных на Олимпиаде 2014 года.

8 ноября исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации с положительным результатом допинг-теста нападающего Ничушкина. По его словам, пока никаких решений по Ничушкину нет, ничего не выяснено, передает RT.

В 2014 году Валерий Ничушкин играл за сборную России на Олимпиаде в Сочи. Из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова он был признан нарушителем антидопинговых правил.