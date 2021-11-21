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Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила в воскресенье, 21 ноября, пресс-служба ФК в Twitter.

«Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера. Спасибо тебе за все, Уле», — отмечается в заявлении.

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Теперь руководить командой в ближайших играх будет Майкл Каррик.

Сульшеру 48 лет, он возглавлял футбольную команду с декабря 2018 года.

В начале октября стало известно, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял последнее место в рейтинге нападающих Английской премьер-лиги по степени прессинга защитников соперников. За игру Роналду оказывает прессинг на оборону соперника примерно 2,7 раза. При том, что у лучших по этим показателям —Уилфрида Заа из «Кристал Пэлас» и форварда «Брайтона» Нила Мопе — по 20 подобных действий за матч.

23 октября Роналду назвал критику в свой адрес частью работы. Он добавил, что не собирается беспокоиться о тех, кому он не нравится: ему 36 лет, и он выигрывает всё, писала газета «Спорт-экспресс».

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