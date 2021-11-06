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Хави Эрнандес стал главным тренером испанского клуба «Барселона»

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Испанский футбольный клуб «Барселона» договорился с Хави Эрнандесом, чтобы тот стал главным тренером команды до конца текущего и еще на два будущих сезона. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба команды.

«Хави Эрнандес, который когда-то играл в молодежной команде «Барсы», оставил свой нынешний клуб «Аль-Садд» в Катаре после переговоров, проведенных в течение последних нескольких дней», — говорится в сообщении на сайте ФК.

Команда ожидает прибытия тренера в Барселону в эти выходные, а в понедельник, 8 ноября, состоится его знакомство с футболистами и официальная презентация главного тренера «Барсы» на открытом для публики мероприятии на стадионе «Камп Ноу».

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Хави — абсолютная легенда ФК «Барселона». Его 767 матчей за команду были рекордом, пока его не превзошел Лео Месси (778). За свои 17 лет в команде — с 1998 по 2015 год — он выиграл 25 крупных трофеев. В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером в 2019-м.

Хави, которого еще только ждут в Барселоне, уже выдвинул футбольному клубу ряд условий, которые следует выполнить после его назначения, уточняет «Спорт-Экспресс». Он хочет, чтобы в команду вернулся доктор Рикард Пруна, ушедший из каталонского клуба в 2020 году после 25 лет работы.

Также Эрнандес намерен перевести в каталонский клуб всех своих помощников из «Аль-Садда» и требует усилить команду полузащитником, например хавбеком «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

Предшественник Хави нидерландец Рональд Куман покинул пост 27 октября. Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

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