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Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма по делу о взятке

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Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма Арину Новосельскую по делу о взятке в 25 млн рублей при реконструкции театра кукол. Об этом сообщила в пятницу, 19 ноября, пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 января 2022 года в отношении Новосельской», — сказала Булыгина.

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Накануне стало известно, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.

Позднее в тот же день министру было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 млн рублей. В рамках расследования обыски прошли в квартире и на месте работы главы ведомства. Новосельскую задержали.

Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре города, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на строительство нового здания театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее оно так и не было введено в эксплуатацию. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.

В марте этого года министр культуры также попала в скандальную ситуацию. Во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму произошло внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники. Глава региона Сергей Аксенов, в свою очередь, выразил негодование случившимся и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что использование нецензурных выражений на совещании не красит Новосельскую, но это не повод для ее увольнения.

45-летняя Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.

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