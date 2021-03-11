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Сенатор призвал не увольнять главу минкульта Крыма из-за нецензурной брани

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Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в четверг, 11 марта, заявил, что использование нецензурных выражений на совещании не красит министра культуры Крыма Арину Новосельскую, однако это не повод для ее увольнения.

«Конечно, такие выражения не красят министра. Но всё же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным», — цитирует его «РИА Новости».

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В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя ситуацию, заявила, что нецензурное высказывание Новосельской недопустимо, однако увольнять из-за этого министра не стоит.

При этом депутат подчеркнула, что понимает поступок главы минкульта полуострова, так как «у нас, конечно, кого угодно могут вывести участники совещания», еще и с учетом количества проблем в Крыму, но не одобряет его.

«Во-первых, я считаю, что она, конечно, не права. Она должна была бы извиниться перед всеми присутствующими, но увольнять ее не надо. Она хороший министр, хорошо работает, я с ней знакома», — сказала Драпеко.

Ранее в этот же день во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму случилось внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники.

Глава полуострова Сергей Аксенов, в свою очередь, возмутился произошедшим и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку по факту случившегося.

Новосельская со своей стороны поспешила извиниться, объяснив участникам совещания, что у нее «машина отключилась».

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