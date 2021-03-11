Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение провести служебное расследование в отношении министра культуры полуострова Арины Новосельской, которая в четверг, 11 марта, нецензурно выругалась в ходе видеосовещания.

Во время мероприятия случилось внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники.

«Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Коллеги, это что такое?» — возмутился Аксенов. Он поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку по факту случившегося.

Новосельская, со своей стороны, поспешила извиниться, объяснив участникам совещания, что у нее «машина отключилась».

Как уточняется, совещание было посвящено реализации федеральных целевых программ в регионе.

В конце января сообщалось, что на Сахалине запланировали провести проверку в отношении местного депутата после исполнения им песен с нецензурной бранью при детях в TikTok.