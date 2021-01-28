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На Сахалине попросили провести проверку после нецензурных песен местного депутата

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Центр управления регионом Сахалина попросил провести проверку в отношении местного депутата после исполнения им песен с нецензурной бранью при детях в TikTok.

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Уточняется, что в центре обратили внимание на видео с участием депутата собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова, который пел песню при сидящих на заднем сиденье автомобиля детях.

«Пользователи соцсетей в комментариях призывают полицию и прокуратуру обратить пристальное внимание на этот факт. Сахалинский ЦУР присоединяется к просьбам жителей области инициировать проверку по данному факту, дать оценку действиям депутата», — пишет центр в Telegram.

Ролик из соцсети уже удален, однако его можно найти в других источниках. На видео человек, внешне напоминающий депутата Булатова, сидит за рулем авто и подпевает песне певицы Бьянки «На снегу», попадая в такт на нецензурном слове. На заднем сиденье машины танцуют дети, и они не пристегнуты ремнями безопасности.

В декабре в Госдуме оценили идею запрета мата на видеохостингах.

Там отметили, что контент с матом на интернет-площадках должен иметь возрастной ценз, однако запрет ненормативной лексики на видеохостингах может спровоцировать повышенный интерес к такому контенту.

Певец Лев Лещенко в ноябре раскритиковал артистов за использование нецензурной брани. Он подчеркнул, что в быту многие прибегают к использованию ненормативной лексики, но в публичных вариантах это нонсенс. По мнению Лещенко, причиной подобного поведения артистов может быть желание произвести впечатление и эпатировать зрителей.

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