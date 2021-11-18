Источник сообщил о допросе министра культуры Крыма по делу о пропаже денег

Министра культуры Крыма Арину Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона.

«Допрашивают по уголовному делу о пропавших деньгах на ремонт культурных объектов. Речь идет в том числе о реконструкции театра кукол в Симферополе», — сказал он.

По словам собеседника агентства, работу ведут сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ.

О следственных действиях в отношении Новосельской сообщил ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что следственные мероприятия являются частью системной работы по контролю за действиями должностных лиц. Аксенов также заявил, что правоохранительные органы во всем разберутся.

Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на новое здание театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее новое здание так и не было введено в эксплуатацию. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.

В марте этого года министр культуры также попала в скандальную ситуацию. Во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму произошло внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники. Аксенов, в свою очередь, выразил негодование случившимся и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что использование нецензурных выражений на совещании не красит Новосельскую, но это не повод для ее увольнения.

45-летняя Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.