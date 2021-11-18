Аксенов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма

В Крыму проводят следственные действия в отношении министра культуры полуострова Арины Новосельской. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что следственные мероприятия — часть системной работы по контролю за действиями должностных лиц.

«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», — написал Аксенов.

Днем ранее в Севастополе задержали бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, осенью прошлого года между главным управлением потребительского рынка и лицензирования города Севастополя в лице его директора были заключены договоры с коммерческой организацией и частным предпринимателем.

Договоры были заключены с пониженной оплатой. По версии следователей, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя на общую сумму более 1 млн рублей.

2 ноября сотрудники ФСБ задержали главу администрации города Белогорска в Крыму. Как сообщил Аксенов, мужчина был взят с поличным при получении взятки.