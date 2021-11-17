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В Севастополе задержали экс-директора сельхоздепартамента

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Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

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Как отмечается, он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, осенью прошлого года между главным управлением потребительского рынка и лицензирования города Севастополя в лице его директора были заключены договоры с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова.

Договоры были заключены с пониженной оплатой, а другие владельцы торговых объектов готовы были предложить больше своих конкурентов.

По версии следователей, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя на общую сумму более 1 млн рублей.

В рамках уголовного дела были проведены обыски по бывшему месту работы фигуранта дела, служебным помещениям и месту жительства. В результате были изъяты важные для следствия предметы и документация.

После проведения ряда следственных действий будет подано ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Ранее, 16 ноября, против высокопоставленного сотрудника Вологодского отделения Пенсионного фонда России возбудили уголовное дело по подозрению в превышении полномочий и участии в незаконном выводе средств. В 2015–2016 годах мужчина содействовал незаконному выводу средств с расчетных счетов одной из строительных организаций региона, находившейся в предбанкротном состоянии. В результате махинаций в Пенсионный фонд не поступили обязательные отчисления в объеме 70 млн рублей.

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