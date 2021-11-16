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Против главы Вологодского отдела ПФР возбудили дело о превышении полномочий

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Против высокопоставленного сотрудника Вологодского отделения Пенсионного фонда России возбудили уголовное дело по подозрению в превышении полномочий и участии в незаконном выводе средств. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как уточняется, дело против подозреваемого возбуждено по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

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В пресс-центре уточнили, что, согласно версии следствия, в 2015–2016 годах мужчина содействовал незаконному выводу средств с расчетных счетов одной из строительных организаций региона, находившейся в предбанкротном состоянии. В результате махинаций в Пенсионный фонд не поступили обязательные отчисления в объеме 70 млн рублей, что, в свою очередь, повлекло невыплату заработной платы 452 жителям Вологодской области на общую сумму 52 млн рублей.

Как информировали в УФСБ, на данный момент мера пресечения для подозреваемого пока не выбрана.

Между тем данные источника «Интерфакса» говорят о том, что речь идет о начальнике областного отделения Пенсионного фонда Василии Жидкове. Он возглавляет управление ПФР по Вологодской области с 2001 года.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении управделами губернатора и правительства Алтайского края. Уточнялось, что дело связано со строительством наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле стоимостью 80 млн рублей.

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