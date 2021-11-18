Министру культуры Крыма предъявили обвинение в получении взятки

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей, решается вопрос о ее аресте. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«По данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства», — говорится в публикации.

В рамках расследования обыски прошли в квартире и на месте работы министра. Следственные мероприятия организованы при содействии ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. Новосельская задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как добавили в пресс-службе, в настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в этот день сообщалось, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что следственные мероприятия являются частью системной работы по контролю за действиями должностных лиц. Аксенов также заявил, что правоохранительные органы во всем разберутся.

Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на строительство нового здания театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее оно так и не было введено в эксплуатацию. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.

В марте этого года министр культуры также попала в скандальную ситуацию. Во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму произошло внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники. Аксенов, в свою очередь, выразил негодование случившимся и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что использование нецензурных выражений на совещании не красит Новосельскую, но это не повод для ее увольнения.

45-летняя Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.