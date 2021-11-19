Лавров призвал ОБСЕ к беспристрастности по ситуации на Украине

Москва ожидает, что миссия ОБСЕ будет беспристрастна в наблюдении за ситуацией в Донбассе. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с главой МИД Швеции Анн Линде.

«Мы ожидаем в работе ОБСЕ будет беспристрастна в наблюдении за ситуацией на Украине. За национальными меньшинствами. Киев продолжает гнуть свою линию. Спецмониторинговая миссия должна работать и с Донецком, и с Луганском», ― заявил Лавров.

Также министр иностранных дел рассказал о прошедших переговорах с коллегой из Швеции.

«Мы рассмотрели вопросы российско-шведских отношений, есть понимание о хорошем сотрудничестве с взаимным интересом. Сохраняются проблемы с взаимодействием некоторых компаний в Швеции. В следующем году в Швеции, Дании, Норвегии будет проходить фестиваль «Русские сезоны», ― добавил Лавров.

Ранее в этот день Лавров указал, что кризис доверия между странами-участницами ОБСЕ углубляется. Он заявил, что ситуация на пространстве организации лучше не стало, также не уменьшилось количество проблем.

До этого, 15 ноября, глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в упор не замечает нарушений со стороны Украины по минским соглашениям.

Как убежден глава ЛНР, представители миссии ОБСЕ должны в первую очередь добиться возвращения задержанного Украиной офицера ЛНР, и только после этого начать следить за соблюдением сторонами обязательств по минским договоренностям.

Ранее, 1 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия.

29 сентября полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов обвинил делегацию Украины в саботаже мирного процесса и доведении его до абсурда. Он отметил, что ОБСЕ при этом перестает быть активным участником урегулирования конфликта.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.