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Глава ЛНР указал на игнорирование ОБСЕ нарушений Минских соглашений Киевом

Глава ЛНР Пасечник: ОБСЕ в упор не видит циничных нарушений Украиной всех правил и норм
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в упор не замечает нарушений со стороны Украины по Минским соглашениям. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

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«Тут уже интересна реакция ОБСЕ, которая не видит в упор циничного нарушения Украиной всех существующих правил и норм, а продолжает твердить: давайте не политизировать процесс и давайте вернемся к системе гарантий», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Как убежден глава ЛНР, представители миссии ОБСЕ должны в первую очередь добиться возвращения задержанного Украиной офицера ЛНР, и только после этого начать следить за соблюдением сторонами обязательств по минским договоренностям.

«При чем тут политизация? Помогите вернуть нашего парня домой и после этого уже рассуждайте о системе гарантий, репутация которых основательно подмочена, как и самой организации (СММ ОБСЕ. — Ред.), которая бралась следить за их исполнением», — добавил он.

10 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Украина отказалась предоставить России консульский доступ к задержанному представителю ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрею Косяку.

Она также отметила, что СММ ОБСЕ так и не отразила в своих ежедневных отчетах сам факт похищения. При этом мандат миссии предусматривает, что она должна докладывать факты, реагируя на инциденты.

О задержании Косяка украинскими солдатами в пределах участка разведения сил стало известно 13 октября. Представители Донбасса потребовали от Киева немедленного освобождения наблюдателя.

На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о допросе задержанного. Заявлялось, что наблюдатель был захвачен, когда якобы совершал разведку около оставленных ВСУ позиций. В тот же день народная полиция ЛНР указала, что СБУ применяет пытки и использует психотропные препараты, чтобы вынудить представителя республики дать ложные показания. В ЛНР также указали на бездействие ОБСЕ.

19 октября Захарова рассказала, что захваченный украинскими силовиками наблюдатель СЦКК Андрей Косяк оказался гражданином России, но, по ее словам, власти Украины не поставили в известность дипломатические и консульские учреждения России.

В конце сентября полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов обвинил делегацию Украины в саботаже мирного процесса и доведении его до абсурда. Он отметил, что ОБСЕ при этом перестает быть активным участником урегулирования конфликта.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске главами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки», имеет целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. За годы с даты подписания соглашений ни один пункт выполнен не был. Один из пунктов политической части предусматривает принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его Конституцией Украины.

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