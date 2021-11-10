Киев отказал России в доступе к задержанному офицеру СЦКК

Украина отказалась предоставить России консульский доступ к задержанному представителю самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрею Косяку. Об этом в среду, 10 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на публичные обещания главы МИД Украины Кулебы (Дмитрия. — Ред.) предоставить к нему доступ нашим консульским сотрудникам, посетить они его так и не смогли. Теперь им в этом вообще отказано, так как Киев спустя несколько недель вдруг обнаружил у него украинское гражданство», — сказала она на брифинге.

Кроме того, Захарова отметила, что специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за всё время так и не отразила в своих ежедневных отчетах сам факт похищения, в то время как мандат миссии предусматривает, что она должна докладывать факты, реагируя на инциденты.

13 октября полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что наблюдатель ЛНР был силой захвачен украинскими солдатами в пределах участка разведения сил. Представители Донбасса потребовали от Киева немедленного освобождения наблюдателя.

14 октября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о допросе взятого в плен. Заявлялось, что наблюдатель был захвачен, когда якобы совершал разведку около оставленных ВСУ позиций. В тот же день народная полиция ЛНР указала, что СБУ применяет пытки и использует психотропные препараты, чтобы вынудить представителя республики дать ложные показания. В ЛНР также указали на бездействие ОБСЕ.

19 октября Захарова рассказала, что захваченный украинскими силовиками наблюдатель СЦКК Андрей Косяк оказался гражданином России, но, по ее словам, власти Украины не поставили в известность дипломатические и консульские учреждения России.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.