Армения заявила об открытом военными Азербайджана огне на границе

Военные Азербайджана открыли беспорядочный огонь в районе армяно-азербайджанской границы в Тавушской области, ответными действиями огонь был подавлен. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба минобороны Армении.

«Поздно вечером 17 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли беспорядочный огонь на некоторых направлениях армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Ответными действиями огонь противника был подавлен. По состоянию на 10:00 (09:00 мск) 18 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», — указано в публикации.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает важным скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. Она также призвала Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и решать проблемы дипломатическим путем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в тот же день заявил, что Россия три раза предлагала начать демаркацию армяно-азербайджанской границы, но Баку трижды затягивал процесс. Премьер уточнил, что еще в мае заявлял о готовности подписать подготовленное предложение о делимитации и демаркации границы.

Также Пашинян предложил Азербайджану подписать мирный договор. По его словам, он уже неоднократно указывал Баку на эту возможность. Премьер также подчеркнул, что целью переговорного процесса в рамках минской группы ОБСЕ является именно заключение мира.

16 ноября огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

15 ноября Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.