Пашинян обвинил Баку в затягивании процесса демаркации границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, 17 ноября, в парламенте страны, что Москва три раза предлагала начать демаркацию армяно-азербайджанской границы, но Баку трижды затягивал процесс. Об этом сообщает портал Lurer.

Армянский премьер сообщил, что еще в мае он заявлял о готовности подписать подготовленное предложение о делимитации и демаркации границы.

«По моему впечатлению, процесс демаркации не продвигался вперед из-за отсутствия ответа со стороны Азербайджана или попыток затянуть процесс. Тем не менее мирное разрешение ситуации на границе крайне важно. И предложения Армении, сделанные ранее, остаются в силе», — цитирует слова Пашиняна агентство «Sputnik Армения».

17 ноября минобороны Армении сообщило, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении один военнослужащий погиб, потеряна связь с 24 военнослужащими, также 13 военных взяты в плен.

После того как Баку 14 ноября предпринял попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, Пашинян 15 ноября обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны.

В связи с этим Ереван обратился к РФ с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. 16 ноября Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил 16 ноября, что Армения и РФ проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации в регионе.

В свою очередь, главы минобороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу 16 ноября также обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе. Глава Минобороны РФ «выразил готовность приложить максимум усилий для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и развязки ситуации».

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.