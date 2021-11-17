В МИД РФ указали на важность делимитации армяно-азербайджанской границы

Москва считает важным скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом 17 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Последние события подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы, а также начала работы соответствующей комиссии на основе ранее представленных российских предложений», — сказала она на брифинге.

Кроме того, Захарова призвала Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, не допускать повторения инцидентов и решать проблемы дипломатическим путем.

Представитель МИД РФ добавила, что Москва готова и впредь оказывать сторонам содействие в интересах поддержания мира и стабильности в регионе.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин предпринимает активные действия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе, необходимо выполнение трехсторонних договоренностей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва три раза предлагала начать демаркацию армяно-азербайджанской границы, но Баку трижды затягивал процесс. Премьер уточнил, что еще в мае заявлял о готовности подписать подготовленное предложение о делимитации и демаркации границы.

Пашинян предложил Азербайджану подписать мирный договор. По его словам, он уже неоднократно указывал Баку на эту возможность. Премьер также подчеркнул, что целью переговорного процесса в рамках минской группы ОБСЕ является именно заключение мира.

14 ноября Баку предпринял попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией. В ответ на это Пашинян 15 ноября обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.