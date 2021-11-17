Песков прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин предпринимает активные действия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе, необходимо выполнение трехсторонних договоренностей. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Активные усилия (для прекращения огня. — Ред.) в первую очередь прикладывал президент Путин. Вчера состоялся его разговор с премьер-министром Армении (Николом Пашиняном. — Ред.). Благодаря этим посредническим усилиям российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности. Российская сторона и дальше будет это делать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что единственный путь по стабилизации ситуации — выполнение трехсторонних договоренностей. По его словам, все страны в первую очередь должны выполнить взятые на себя обязательства выполнять, что станет залогом того, что подобные инциденты не повторятся.

Кроме того, Песков подчеркнул, что для трехстороннего контакта президента РФ, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении необходимы согласие и готовность всех сторон.

Ранее в среду в армянском министерстве обороны сообщили, что в результате боевых действий с Азербайджаном Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, один погиб, 13 взяты в плен. В ведомстве добавили, что под контроль вооруженных сил Азербайджана перешли две армянские боевые позиции.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана подтвердили гибель семи и ранение 10 военных в ходе конфликта на границе. Отмечается, что ситуация на границе сейчас стабильна.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

16 ноября в МИД РФ сообщили, что Москва находится в контакте с Ереваном и Баку для скорейшего перевода ситуации на границе этих стран в мирное русло. В тот же день Минобороны Армении сообщило, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении есть погибшие и раненые.

15 ноября Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию Армении. Накануне стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией.

Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.