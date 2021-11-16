Москва заявила о стремлении перевести конфликт Баку и Еревана в мирное русло

Москва находится в контакте с Ереваном и Баку для скорейшего перевода ситуации на границе этих стран в мирное русло. Об этом сообщили во вторник, 16 ноября, сообщили в МИД РФ.

«Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло», — заявили ТАСС в ведомстве.

Ранее в этот день Минобороны Армении сообщило, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении с есть погибшие и раненые. Позже минобороны Армении рассказало о 12 плененных азербайджанской стороной военнослужащих.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны.

В связи с этим Ереван обратился к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В тот же день президент России Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

В свою очередь Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

Состоялись 16 ноября и переговоры главы Минобороны России Сергя Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами. Российский министр призвал стороны воздержаться от эскалации.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха . Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.