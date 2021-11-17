Конгресс World Athletics продлил отстранение ВФЛА
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Atletics) 17 ноября продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
За продление отстранения ВФЛА выступили 126 делегатов, представляющих национальные федерации, против — 18 членов конгресса. 34 делегата воздержались.
Ранее в среду президент World Atletics Себастьян Коу рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению. При этом он уточнил, что с марта 2021 года ВФЛА смогла достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, которые обозначены в плане восстановления организации.
22 мая World Athletics одобрила 23 заявки россиян на выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях в 2021 году. Отмечалось, что только они соответствуют критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
В сентябре 2020 года World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты восстановления ВФЛА до 1 марта 2021 года. В марте совет организации одобрил план восстановления ВФЛА в международных правах.
ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С того момента отстранение ВФЛА продлевалось больше 15 раз. Последний раз вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпийских игр в Токио.