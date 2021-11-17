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Конгресс World Athletics продлил отстранение ВФЛА

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Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Atletics) 17 ноября продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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За продление отстранения ВФЛА выступили 126 делегатов, представляющих национальные федерации, против — 18 членов конгресса. 34 делегата воздержались.

Ранее в среду президент World Atletics Себастьян Коу рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению. При этом он уточнил, что с марта 2021 года ВФЛА смогла достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, которые обозначены в плане восстановления организации.

22 мая World Athletics одобрила 23 заявки россиян на выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях в 2021 году. Отмечалось, что только они соответствуют критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

В сентябре 2020 года World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты восстановления ВФЛА до 1 марта 2021 года. В марте совет организации одобрил план восстановления ВФЛА в международных правах.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С того момента отстранение ВФЛА продлевалось больше 15 раз. Последний раз вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпийских игр в Токио.

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