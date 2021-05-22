World Athletics одобрила 23 заявки россиян на участие в международных соревнованиях

Всемирная легкоатлетическая организация (World Athletics) одобрила 23 заявки россиян на выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях в 2021 году. Об этом сообщается 22 мая на сайте организации.

«Совет World Athletics по допингу согласился с тем, что заявки 23 российских спортсменов соответствовали критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году, в то время как членство Всероссийской федерации легкой атлетики остается приостановленным», — говорится в сообщении.

Среди спортсменов, получивших нейтральный статус, — Михаил Акименко (прыжки в высоту), Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами, 400 м), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (спортивная ходьба), Ирина Иванова, Алена Лутковская (прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000 м, 1500 м, 5000 м).

В общей сложности 27 российских спортсменов объявлены имеющими право участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе в 2021 году.

30 апреля нейтральный статус был получен Ильей Иванюком (прыжки в высоту), Аксаной Гатауллиной и Анжеликой Сидоровой (прыжки с шестом) и Марией Ласицкене (прыжки в высоту). Было отклонено две заявки.

В Олимпийских играх – 2020 в Токио смогут принять участие лишь десять россиян, имеющих статус нейтрального спортсмена. Выбор десяти легкоатлетов сделает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), приоритет будет отдан спортсменам, входящих в Международный пул тестирования.

В марте World Athletics оштрафовала российскую сторону на $10 млн за нарушения антидопинговых правил и заявила о намерении выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты $5 млн штрафа. Позднее сообщалось, что World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским спортсменам, которые не были замечены в нарушении антидопинговых правил.

В начале февраля спортивный арбитражный суд CAS признал виновными 12 российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил. Решение было принято после расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Восемь легкоатлетов из 12 были дисквалифицированы на четыре года.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в 2020 году, однако были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.