World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн из-за допинговых нарушений

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение оштрафовать на $10 млн Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте World Athletics.

Отмечается, что такое решение было принято из-за нарушения антидопинговых правил. Вместе с тем была восстановлена процедура выдачи нейтрального статуса для спортсменов, но число тех, кто будет допущен для участия в токийской Олимпиаде, европейских и международных соревнованиях, ограничено до 10 человек.

«Пакет санкций, утвержденный советом сегодня, отражает серьезность правонарушений ВФЛА и дает четкий сигнал о том, что мы очень серьезно относимся к этим видам преступлений со стороны наших федераций-членов. Мы последовательно пытались отделить чистых спортсменов от испорченной системы, поэтому мы восстановили процесс выдачи разрешений на участие в международных однодневных соревнованиях, чтобы атлеты могли зарабатывать призовые деньги», — сказал президент международной любительской легкоатлетической федерации Себастьян Коу.

Действительно, ограничения на количество спортсменов, которые могут участвовать в международных однодневных соревнованиях, не предусматриваются. Однако они будут введены, если первая часть штрафа — в $5 млн — не будет выплачена до 1 июля 2020 года.

Оставшиеся $5 млн заложены на два года, ВФЛА будет обязана незамедлительно выплатить данную сумму, если нарушит антидопинговые правила.

Кроме того, World Athletics опубликовала шаги для восстановления статуса ВФЛА. Преимущественно в пунктах сказано о создании комиссий, в которых будут участвовать представители двух организаций, спортсмены и международные эксперты. Кроме того, федерация должна будет представить подробный план по обеспечению в легкой атлетике России абсолютной нетерпимости к допингу.

Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия и подал в отставку 3 февраля по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта и на основании решений комиссии этого министерства по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций. 31 января Минспорт приостановил госаккредитацию ВФЛА. Однако позже вернул ее. В сообщении федерации говорилось, что ее деятельность не привела к восстановлению организации в World Athletics, которое было приостановлено в ноябре 2015 года.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце осени 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам. Лысенко был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года.