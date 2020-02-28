Экс-губернатор Воронежской области Юрченко стал президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС. Конференция проходит в пятницу, 28 февраля, в здании Олимпийского комитета России.

За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались. Накануне федерация сообщила, что Юрченко является единственным претендентом на эту должность.

Новый президент ВФЛА также состоит в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее, 18 февраля, ВФЛА опубликовала список кандидатов на должность главы, где кроме Юрченко были: экс-вице-президент федерации и главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, спортивный менеджер Михаил Гусев и глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов. Тем не менее к 27 февраля Юрченко остался единственным претендентом на пост, поскольку остальные сняли свои кандидатуры, пишет «Газета.ру».

Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия и подал в отставку 3 февраля по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта и на основании решений комиссии этого министерства по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций.

В сообщении федерации говорилось, что ее деятельность не привела к восстановлению организации в World Athletics.

Российский Олимпийский комитет рекомендовал федерации полностью обновить состав и реформировать структуру в ноябре 2019 года. Глава комитета Станислав Поздняков отмечал, что действующие руководители ВФЛА «дискредитируют весь российский спорт».