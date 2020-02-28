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Экс-губернатор Воронежской области Юрченко стал президентом ВФЛА

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС. Конференция проходит в пятницу, 28 февраля, в здании Олимпийского комитета России.

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За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались. Накануне федерация сообщила, что Юрченко является единственным претендентом на эту должность.

Новый президент ВФЛА также состоит в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее, 18 февраля, ВФЛА опубликовала список кандидатов на должность главы, где кроме Юрченко были: экс-вице-президент федерации и главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, спортивный менеджер Михаил Гусев и глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов. Тем не менее к 27 февраля Юрченко остался единственным претендентом на пост, поскольку остальные сняли свои кандидатуры, пишет «Газета.ру».

Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия и подал в отставку 3 февраля по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта и на основании решений комиссии этого министерства по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций.

В сообщении федерации говорилось, что ее деятельность не привела к восстановлению организации в World Athletics.

Российский Олимпийский комитет рекомендовал федерации полностью обновить состав и реформировать структуру в ноябре 2019 года. Глава комитета Станислав Поздняков отмечал, что действующие руководители ВФЛА «дискредитируют весь российский спорт».

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