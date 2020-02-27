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ВФЛА назвала единственного кандидата на пост президента федерации

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко является единственным кандидатом на должность президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте организации в четверг, 27 февраля.

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Конференция членов президиума и контрольно-ревизионной комиссии пройдет в пятницу, 28 февраля, в Москве.

Сейчас Юрченко является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее, 18 февраля, ВФЛА опубликовала список кандидатов на должность главы, в который вошли еще три претендента, помимо Юрченко. Ими являлись бывший вице-президент федерации и главный тренер российской сборной по легкой атлетике Юрий Борзаковский, спортивный менеджер Михаил Гусев и глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

Президиум федерации легкой атлетики сложил с себя полномочия и подал в отставку 3 февраля. Отмечалось, что решение было принято на основании рекомендаций Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта и на основании решений комиссии этого министерства по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций.

Уточнялось, что деятельность федерации не привела к восстановлению ВФЛА в World Athletics.

ОКР рекомендовал федерации полностью обновить состав и кардинально реформировать структуру 25 ноября 2019 года. По словам главы российского Олимпийского комитета Станислава Позднякова, действующие руководители ВФЛА «дискредитируют весь российский спорт».

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