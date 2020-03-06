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Алексей Плотников избран первым вице-президентом ВФЛА

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Фото: ВФЛА
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Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) избрал Алексея Плотникова первым вице-президентом организации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации 6 марта.

«Сегодня, 6 марта, в здании Олимпийского комитета России прошло заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. На заседании были выбраны первый вице-президент и вице-президенты федерации. Первым вице-президентом организации был выбран Алексей Плотников. Вице-президентами ВФЛА были избраны Эдуард Безуглов и Станислав Бирюков», — говорится в сообщении.

Также президиум утвердил структуру ВФЛА, выбрал руководителей комиссий и комитетов федерации. Кроме того, решением президиума ВФЛА были отозваны тренерские лицензии у Алексея Денисова, Сергея Попова и Ирины Ерохиной сроком на пять лет.

28 февраля на конференции Олимпийского комитета России бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко, был избран президентом ВФЛА.

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