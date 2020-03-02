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Минспорт России вернул госаккредетацию ВФЛА

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Министерство спорта России вернуло государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 2 марта.

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Такое решение было принято на внеочередном заседании Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций. Соответствующий приказ подписал глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Также сообщается, что новый президент ВФЛА Евгений Юрченко планирует обратиться с письмом в World Athletics, в котором федерация признает правомерность претензий к ней.

28 февраля на конференции Олимпийского комитета России бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко, был избран президентом ВФЛА. В тот же день он заявил, что будет обращаться в Минспорт для восстановления госаккредитации.

Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия и подал в отставку 3 февраля по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта и на основании решений комиссии этого министерства по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций. 31 января Минспорт приостановил госаккредитацию ВФЛА.

В сообщении федерации говорилось, что ее деятельность не привела к восстановлению организации в World Athletics, которое было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце осени 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Вице-чемпион мира Лысенко был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний спортсмен предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по независящим от него обстоятельствам. При этом обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами.

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