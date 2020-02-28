Глава ВФЛА обратится в Минспорт для восстановления госаккредитации

Новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко планирует обратиться в Минспорт РФ с запросом на восстановление государственной аккредитации. Об этом он сообщил в пятницу, 28 февраля, в интервью журналистам.

Юрченко подчеркнул, что федерация готова признать предыдущие проблемы с допингом и не повторять ошибок. «Среди членов президиума ВФЛА нет ни тренеров, ни спортивных функционеров, которым могут быть предъявлены претензии по допинговым и другим вопросам. Этим мы переворачиваем страницу и начинаем работу в легкой атлетике с чистого листа», — цитирует Юрченко ТАСС.

Также новый президент ВФЛА сообщил журналистам о намерении участвовать в выборах президента организации после летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Ранее 28 февраля сообщалось, что Евгений Юрченко, бывший вице-губернатор Воронежской области, был избран президентом ВФЛА на конференции Олимпийского комитета России.

Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия и подал в отставку 3 февраля по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта и на основании решений комиссии этого министерства по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций.

В сообщении федерации говорилось, что ее деятельность не привела к восстановлению организации в World Athletics, которое было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце осени 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Вице-чемпион мира Лысенко был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний спортсмен предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по независящим от него обстоятельствам. При этом обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами.