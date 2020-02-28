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В Минспорте назвали дату рассмотрения восстановления аккредитации ВФЛА

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Вопрос о восстановлении аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет рассмотрен 2 марта на заседании комиссии Минспорта РФ. Такое заявление 28 февраля сделал глава Министерства спорта Олег Матыцин.

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«2 марта Министерство спорта проведет заседание комиссии, на котором рассмотрит восстановление аккредитации ВФЛА. Надеюсь, ее полномочия в России будут полностью восстановлены», — цитируют «РИА Новости» заявление министра.

Ранее 28 февраля новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики выбран бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко. После избрания чиновник сообщил о планах поднять в Минспорте вопрос на восстановление государственной аккредитации ВФЛА.

Минспорт России в конце января приостановил государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта. Президиум федерации сложил с себя полномочия и подал в отставку 3 февраля. Такое решение было принято по рекомендациям Олимпийского комитета России и Минспорта, а также на основании решений комиссии министерства по госаккредитации общероссийских спортивных федераций.

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