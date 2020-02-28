В Минспорте назвали дату рассмотрения восстановления аккредитации ВФЛА

Вопрос о восстановлении аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет рассмотрен 2 марта на заседании комиссии Минспорта РФ. Такое заявление 28 февраля сделал глава Министерства спорта Олег Матыцин.

«2 марта Министерство спорта проведет заседание комиссии, на котором рассмотрит восстановление аккредитации ВФЛА. Надеюсь, ее полномочия в России будут полностью восстановлены», — цитируют «РИА Новости» заявление министра.

Ранее 28 февраля новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики выбран бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко. После избрания чиновник сообщил о планах поднять в Минспорте вопрос на восстановление государственной аккредитации ВФЛА.

Минспорт России в конце января приостановил государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта. Президиум федерации сложил с себя полномочия и подал в отставку 3 февраля. Такое решение было принято по рекомендациям Олимпийского комитета России и Минспорта, а также на основании решений комиссии министерства по госаккредитации общероссийских спортивных федераций.