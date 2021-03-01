Совет World Athletics одобрил план восстановления в правах ВФЛА

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил план восстановления в международных правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в понедельник, 1 марта, сообщается в пресс-релизе на сайте ассоциации.

Как уточняется в сообщении, план был рекомендован совету на прошлой неделе после внимательного изучения выводов работы, проведенной рабочей группой World Athletics по восстановлению ВФЛА, независимых экспертов и самой федерацией.

Подчеркивается, что совет ассоциации единогласно одобрил указанные рекомендации.

В сентябре 2020 года World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты восстановления ВФЛА до 1 марта 2021 года.

Тогда отмечалось, что срок продлили, так как ВФЛА на тот момент не располагала ресурсами для подготовки подробного плана с элементами, требуемыми советом World Athletics.

16 февраля исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова проинформировала, что федерация направила в World Athletics план восстановления в международных правах. Как уточнялось, план был разработан совместно с международными экспертами World Athletics.

Всероссийская федерация легкой атлетики в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и не восстановлена в правах.