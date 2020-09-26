World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила срок рассмотрения дорожной карты восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает на своем сайте в субботу, 26 сентября, пресс-служба World Athletics.

Срок продлили, так как ВФЛА на данный момент не располагает ресурсами для подготовки подробного плана, который включал бы элементы, требуемые советом World Athletics. «Эти требования заключаются в том, чтобы привить всей российской легкой атлетике культуру нулевой терпимости к допингу и реабилитировать ВФЛА, чтобы она стала надежным союзником мировой легкой атлетики в борьбе с допингом», — отметили в ассоциации.

В экспертную комиссию World Athletics вошла экс-заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. Она стала одним из двух экспертов, работающих в России. О втором объявят в ближайшее время, говорится в заявлении.

Весной World Athletics объявила о поиске двух «опытных и надежных международных экспертов» в комиссию по восстановлению ВФЛА.

Всероссийская федерация легкой атлетики в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и не восстановлена в правах.