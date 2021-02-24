Нелегкая атлетика: чем обернется для россиян пропуск ЧЕ

Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы, который состоится в польском Торуне с 5 по 7 марта. Причина банальна. Возможность возвращения нейтрального статуса нашим спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17–18 марта, но не ранее. Исключений для нас делать не стали, даже несмотря на то что в августе 2020 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила беспрецедентный штраф в размере $6,31 млн в пользу World Athletics. Выплата этой суммы гарантировала российским спортсменам возможность получить нейтральный статус. Вот только мы просрочили срок платежа: вместо 30 июля денежные средства были перечислены 12 августа. Хотя с учетом пандемии коронавируса нашим спортсменам можно было бы пойти навстречу.

Четыре президента за год

— Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях, — говорится в сообщении ВФЛА.

Сага с отстранением ВФЛА началась в 2015 году из-за допинговых обвинений. Олимпийские игры в Рио-2016 наши спортсмены пропустили. За исключением Дарьи Клишиной, которая отстаивала свои права особым путем и получила индивидуальный допуск. В дальнейшем часть ведущих российских легкоатлетов добилась возможности выступать на международных стартах, но в нейтральном статусе.

Вернуть ВФЛА постоянный статус пытались многие функционеры, но пока не получилось ни у одного. Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин и топ-менеджер нескольких крупных компаний Евгений Юрченко допустили слишком много управленческих ошибок, и оба были вынуждены досрочно уйти в отставку. На смену Юрченко пришел Петр Иванов. В ноябре 2020-го генерального директора «Скоростных магистралей» (дочерней структуры РЖД), главу Федерации триатлона России регионы выбрали практически единогласно: 56 голосов против 10 у спортивного агента Михаила Гусева и 7 у олимпийской чемпионки Ирины Приваловой.

Нелегкая атлетика Президент ВФЛА, генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов и олимпийская чемпионка Ирина Привалова Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После победы новый руководитель предложил Приваловой пост первого вице-президента, а Гусев вошел в число членов президиума. Это редкий случай, когда бывшие конкуренты в итоге объединяются ради общего дела, а не уходят враждовать до очередных выборов. Казалось, что наконец-то в ВФЛА собралась команда единомышленников, настроенных наладить конструктивный диалог с World Athletics. И это получалось, но правление Петра Иванова продлилось совсем недолго.

20 января функционер был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Таким образом, Иванов вошел в круг лиц, которым из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России запрещено возглавлять спортивные федерации. В World Athletics поблагодарили Иванова за конструктивную работу, но попросили оставить свой пост. И.о. президента стала Ирина Привалова.

И всё вроде бы за нее: феноменальная спортивная карьера, идеальная репутация, связи в World Athletics, личное обаяние. Но вот управленческого опыта на таком уровне у Приваловой нет. Как нет и готовой команды, которая могла бы прийти на помощь. И получается, что над ВФЛА снова ставят эксперимент. В кризисной ситуации федерацию будет возглавлять человек временный, лишь занимающий чужое место (Иванов готов вернуться на свой пост после снятия санкций WADA в 2022 году).

Нелегкая атлетика Российский спортсмен Сергей Шубенков Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Параллельно раскручивается дело против одного из наших лучших спортсменов — Сергея Шубенкова. И хотя там далеко не всё однозначно, у бегуна хорошие шансы на оправдание, сам факт допинговых проблем у спортсмена такого калибра — это катастрофа. И, что хуже всего, отвечать за эту катастрофу перед World Athletics от лица ВФЛА некому. Привалова для них — четвертый человек на этом посту за год! Ничего себе, круговорот президентов в природе...

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства вряд ли могли как-то поспособствовать тому, чтобы World Athletics вернул нашим спортсменам возможность выступить на чемпионате Европы в закрытых помещениях.

Мальчик хочет в Торунь

Российские легкоатлеты болезненно отреагировали на решение World Athletics. «Ну вы поняли, сезон окончен», — написала чемпионка мира Анжелика Сидорова в своем Instagram. Свою подругу поддержала трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая опубликовала видеоролик с песней Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». При этом слово «Тамбов» было заменено генератором голоса на «Торунь», а в качестве видеоряда был выложен фрагмент из фильма «Восьмая миля» с Эминемом.

При этом у российских спортсменов еще остаются шансы выступить на Олимпийских играх в Токио, которые запланированы на лето 2021 года.

Нелегкая атлетика Спортсменка Анжелика Сидорова Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Всё будет зависеть от того, утвердит ли World Athletics программу ВФЛА о выходе из кризиса, — пояснил «Известиям» президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов. — Сейчас стороны согласовывают ее, ведут переговоры. Если программа будет реальная, ее примут, то у наших спортсменов появятся шансы выступить в Токио. Им вернут возможность выступать в нейтральном статусе и назовут количество атлетов, которое World Athletics разрешит России на Играх-2021. Если нет — то нет.

В легкой атлетике нет олимпийских лицензий, а есть олимпийский норматив, напомнил Олег Курбатов. По его словам, этот норматив выполнили Анжелика Сидорова и еще три прыгуньи с шестом, а также Мария Ласицкене и ряд других атлетов.

В легкой атлетике на Играх разыгрывается 47 комплектов медалей — больше, чем в любом другом олимпийском виде спорта.