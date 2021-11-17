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Совет World Athletics рекомендовал продлить отстранение ВФЛА

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Atletics) рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий по восстановлению, отметив положительный результат в достижении ключевых показателей. Об этом 17 ноября заявил на заседании конгресса World Athletics президент организации Себастьян Коу.

Как уточнил Коу, с марта 2021 года ВФЛА смогла достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, которые обозначены в плане восстановления организации.

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«Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению», — сказал он.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С того момента отстранение ВФЛА продлевалось больше 15 раз. Последний раз вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпийских игр в Токио.

22 мая сообщалось, что World Athletics одобрила 23 заявки россиян на выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях в 2021 году. При этом отмечалось, что только они соответствуют критериям отбора критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

В список спортсменов, получивших нейтральный статус вошли: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами, 400 м), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (спортивная ходьба), Ирина Иванова, Алена Лутковская (прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000 м, 1500 м, 5000 м).

При этом Совет World Athletics по допингу отметил, что в то же время членство Всероссийской федерации легкой атлетики остается приостановленным.

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