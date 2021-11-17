Совет World Athletics рекомендовал продлить отстранение ВФЛА
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Atletics) рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий по восстановлению, отметив положительный результат в достижении ключевых показателей. Об этом 17 ноября заявил на заседании конгресса World Athletics президент организации Себастьян Коу.
Как уточнил Коу, с марта 2021 года ВФЛА смогла достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, которые обозначены в плане восстановления организации.
«Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению», — сказал он.
ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С того момента отстранение ВФЛА продлевалось больше 15 раз. Последний раз вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпийских игр в Токио.
22 мая сообщалось, что World Athletics одобрила 23 заявки россиян на выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях в 2021 году. При этом отмечалось, что только они соответствуют критериям отбора критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
В список спортсменов, получивших нейтральный статус вошли: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами, 400 м), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (спортивная ходьба), Ирина Иванова, Алена Лутковская (прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000 м, 1500 м, 5000 м).
При этом Совет World Athletics по допингу отметил, что в то же время членство Всероссийской федерации легкой атлетики остается приостановленным.