В Белоруссии смогут разместить всех мигрантов в логистическом центре

Белорусские власти могут разместить в логистическом центре, который находится около белорусско-польской границы, всех ближневосточных мигрантов. Об этом сообщил во вторник, 16 ноября, высокопоставленный источник.

«Логистический центр — это по сути товарный склад. Его площадь составляет 2 тыс. м. Места хватит для всех желающих (мигрантов)», — сказал собеседник «РИА Новости».

Источник уточнил, что белорусские военные будут готовить еду для мигрантов в логистическом центре. По его словам, питанием беженцев обеспечит шесть полевых кухонь.

Ранее в этот день польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, у их детей возникли проблемы с глазами после применения польскими военнослужащими слезоточивого газа.

В результате столкновений также пострадала сотрудница погранохраны Польши — мигранты кинули в нее камень. Кроме того, серьезное ранение получил польский полицейский при попытке помешать беженцам перейти границу со стороны Белоруссии.

Вместе с тем некоторые мигранты обратились к Белоруссии за медицинской помощью из-за действий польских силовиков. Всего за период с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, госпитализировали четырех пациентов, в том числе троих детей, рассказали в минздраве республики в Telegram.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Спустя день он рассказал, что в ходе телефонного разговора с врио канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. Президент подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку Минск делает всё, чтобы защитить мигрантов.