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Лукашенко заявил, что предложил Меркель пути решения миграционного кризиса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 16 ноября, в ходе телефонного разговора предложил временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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«Первый вопрос — беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. <…> В связи с этим я внес предложение в целом по развязке ситуации», — приводит агентство «БелТА» слова Лукашенко.

Отмечается, что стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран, пишет «Газета.Ru».

Накануне Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого пытались определить пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом (ЕС). Особенно тщательно рассматривались перспективы решения ситуации с целью недопущения ее эскалации.

Как сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, президент Белоруссии и исполняющая обязанности канцлера Германии договорились оказать гуманитарную помощь мигрантам на границе с Евросоюзом.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также отметил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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