Карпин допустил уход из сборной России по футболу до стыковых матчей

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу», опубликованному 15 ноября, допустил, что может покинуть национальную команду до стыковых матчей.

«Не знаю. Думаю. Предположить, что всё могу. Говорю вам, что думаю над этим. Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?» — заявил Карпин.

Он также добавил, что его контракт автоматически продлен. Однако главный тренер сборной России по футболу уточнил, что в настоящий момент ему необходимо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать.

Вместе с тем Карпин подчеркнул, что в последнем матче национальной сборной его разочаровал не результат, а сама игра. По его словам, не было попыток играть.

«И что дальше делать? В стыках будет еще больше давление. Под ним она может играть в футбол или только дубасить мяч вперед?» — заключил главный тренер.

Накануне сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, национальная команда России с 22 очками заняла второе место в отборочной группе на ЧМ-2022 и поборется за выход на мировое первенство в стыковых матчах, добавляет «Спорт-Экспресс».

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал не винить Кудряшова в произошедшем. По его мнению, поражение сборной России было заслуженным и в целом команда слишком много времени находилась в обороне, не используя контратаки.

Сам Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку, а хорваты им не позволили. У российской команды были шансы играть, но спортсмены их не использовали, заключил Карпин.