Газзаев призвал не винить Кудряшова в автоголе в матче с хорватами

Защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова нельзя винить в автоголе, забитом в свои ворота в ходе игры со сборной Хорватии. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

«Такое может случиться с любым футболистом. Любой мог оказаться на месте Федора. При таком давлении хорватов было легко допустить ошибку», — цитирует его «РИА Новости».

Как полагает Газзаев, поражение сборной России было заслуженным и в целом команда слишком много времени находилась в обороне, не используя контратаки.

«Защищаться все 90 минут не так просто. Обязательно где-то произойдет ошибка у защитников или вратаря. Сегодня Матвей Сафонов сыграл выше всяких похвал, но единственная оплошность команды привела к поражению», — поделился он мнением.

Шансов в атаке у россиян не было, прошли только эпизодические подходы, отметил Газзаев. Болельщики не увидели контригры и выхода россиян из обороны в атаку, заключил он.

В то же время в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» народный артист России Лев Лещенко также посетовал, что россиянам «надо было выбивать мяч на чужую половину и там бороться».

«Можно обороняться, но хотя бы две-три атаки надо было провести. Надо было рисковать, на кону стояла путевка на чемпионат мира. Пора уже нападающего было взять нормального, если не Дзюбу, то Сергеева», — подчеркнул певец.

Лещенко задался вопросом, почему в сборной России нет ни одного классного нападающего и дело не главном тренере сборной Валерии Карпине.

«Конечно, играли трусливо! Надо было стараться прессинговать и хотя бы три-четыре атаки провести», — сказал Лещенко.

Сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла хорватам из-за автогола Кудряшова, забитом на 81-й минуте игры.

В стартовом составе сборной Хорватии на матч отбора на ЧМ-2022 против российской команды вышли полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич и защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен. Также за Хорватию сыграет экс-полузащитник московского ЦСКА, выступающий за английский «Вест Хэм», Никола Влашич.

Россияне с 22 очками в итоге заняли второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии возглавила группу с 23 очками и получила прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.