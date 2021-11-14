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Назван стартовый состав сборной Хорватии на матч с командой России

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Полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич и защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен выйдут в стартовом составе сборной Хорватии на матч отбора на ЧМ-2022 против российской команды. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Российские футболисты проведут решающие матчи отбора ЧМ

Кроме того, за команду Хорватии сыграет экс-полузащитник московского ЦСКА, выступающий за английский «Вест Хэм», Никола Влашич.

Также в стартовый состав команды вошли: Иво Грбич, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Марцело Брозович, Марио Пашалич, Андрей Крамарич и Иван Перишич.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия пройдет в Сплите 14 ноября. Начало — в 17:00 мск.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. У сборной 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватам необходима победа.

Ранее в этот день тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав российской команды на решающий матч отбора на чемпионат мира — 2022 против Хорватии. Команду на поле с капитанской повязкой выведет Георгий Джикия. Главный тренер сборной Валерий Карпин решил оставить на скамейке запасных Алексея Миранчука.

13 ноября Модрич заявил, что на матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды России Хорватия будет играть агрессивно и ждать своего шанса, чтобы забить.

За день до этого Карпин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем с Хорватией. Он отметил, что все понимают, что стоит на кону. Также он заявил, что команда продолжает готовиться к игре с Хорватией в привычном темпе и нельзя сказать, что напряжение во время игры будет разительно отличаться.

11 ноября сборная России по футболу победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022, который проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, со счетом 6:0. Мячи забили Александр Ерохин, Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

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