Хорватский футболист Модрич поделился ожиданиями перед матчем с Россией

Хорватия будет играть агрессивно и ждать своего шанса, чтобы забить. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 против команды России.

«Мы будем играть агрессивно и посмотрим, как будет играть соперник. Мы будем терпеть и ждать своего шанса, чтобы забить. Завтра будет финал для обеих команд, для нас не было сюрпризом, что Россия будет хорошо играть. Мы играем дома, наши болельщики будут нас поддерживать», — сказал он «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что знает практически всех игроков в составе сборной России, но выделять кого-то одного не стал. Модрич заявил, что команда верит в свои силы.

«​​Мы верим в свои силы. Никто никого не должен бояться, так как это футбол, это игра. Всё будет происходит на поле, посмотрим на результат завтра», — заключил он.

14 ноября в Сплите пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия–Россия.

Сейчас российская команда лидирует в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира российской команде нужно не проиграть в матче 14 ноября.

Днем ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем с Хорватией. Он отметил, что все понимают, что стоит на кону. Также он заявил, что команда продолжает готовиться к игре с Хорватией в привычном темпе и нельзя сказать, что напряжение во время игры будет разительно отличаться.

12 ноября главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что сборная России по футболу — это качественная команда, которая выиграла последние пять матчей в рамках отборочного тура на ЧМ-2022. Вместе с тем Далич указал на то, что у сборной России по футболу «новый тренер, который привнес новую энергию и изменил команду, дал шанс молодым хорошим игрокам».

11 ноября сборная России по футболу победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со счетом 6:0.

Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Счет открыл на четвертой минуте полузащитник Александр Ерохин. Он также стал автором пятого гола. Кроме того, мячи забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.