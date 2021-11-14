Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Тренерский штаб сборной России по футболу 14 ноября объявил состав на решающий матч отбора на чемпионат мира – 2022 против команды Хорватии.

Полный список игроков стартового состава выглядит следующим образом: вратарь Матвей Сафонов, защитники Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, полузащитники Дмитрий Баринов, Александр Головин и Даниил Фомин, нападающие Алексей Ионов, Федор Смолов и Зелимхан Бакаев. Команду на поле с капитанской повязкой выведет Георгий Джикия.

Главный тренер сборной Валерий Карпин решил оставить на скамейке запасных Алексея Миранчука.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. У сборной 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватам необходима победа, пишет «Спорт-Экспресс».

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия пройдет в Сплите 14 ноября. Начало — в 17:00 мск.

Карпин сравнил подготовку ко встрече в Сплите с тренировкой к игре с Хорватией в московских «Лужниках» 2 сентября, которая завершилась ничьей. Он отметил, что подготовка к матчу такая же, как была в первый раз. По словам главного тренера, футболисты не расслабляются.

11 ноября сборная России по футболу победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022, который проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, со счетом 6:0. Мячи забили Александр Ерохин, Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.