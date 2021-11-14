Карпин рассказал о подготовке к матчу с Хорватией в рамках турнира ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке команды к предстоящему в воскресенье матчу отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Карпин сравнил подготовку ко встрече в Сплите, которая состоится 14 ноября, с тренировкой к игре с Хорватией в московских «Лужниках» 2 сентября, которая завершилась ничьей.

«Подготовка к матчу такая, как была в первый раз. Не могу сказать, что мы на 100% знаем, как они будут играть. Хорваты могут сыграть и 4–3–3, и ромбом в центре. Конечно, сейчас легче, так как мы в первый раз только познакомились, а сейчас уже знаем друг друга», — отметил Карпин.

По его словам, футболисты не расслабляются.

«Понятно, что напряжение есть, и завтра оно проявится. Игроки шутят, и зажатыми назвать их не могу», — заключил тренер.

В этот же день полузащитник хорватской сборной Лука Модрич заявил, что на матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды России Хорватия будет играть агрессивно и ждать своего шанса, чтобы забить.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия–Россия пройдет в Сплите 14 ноября.

Сейчас российская команда лидирует в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира российской команде нужно не проиграть в воскресном матче.

11 ноября сборная России по футболу победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022, который проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, со счетом 6:0. Мячи забили Александр Ерохин, Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.