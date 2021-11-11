Сборная России по футболу победила команду Кипра со счетом 6:0

Сборная России по футболу победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со счетом 6:0. Об этом 11 ноября сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Счет открыл на четвертой минуте полузащитник Александр Ерохин. Он также стал автором пятого гола. Кроме того, мячи забили Фёдор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

По результатам девяти туров на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н. Следующая игра России состоится уже в воскресенье, 14 ноября, на ней сборная встретится с Хорватией.

Ранее в этот день тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал состав игроков на матч с Кипром. Так, капитаном команды стал Александр Головин, Георгий Джикия — в запасе.

Накануне главный тренер российской сборной Валерий Карпин рассказал, что полузащитник московского клуба «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев с большой вероятностью не смогут присутствовать на игре национальной сборной против Кипра и Хорватии из-за полученных травм.