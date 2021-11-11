Объявлен состав сборной России по футболу на матч с Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал состав игроков на матч с Кипром, который пройдет 11 ноября. Капитаном команды будет Александр Головин, Георгий Джикия — в запасе. Об этом сообщается 11 ноября на странице национальной команды в Twitter.

Матч девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Россия–Кипр пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в 20:00 мск.

10 ноября тренер сборной России Карпин заявил, что вопрос с вызовом форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 решен окончательно.

Сборная России по футболу занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В активе команды 19 очков.

25 октября главный тренер команды заявил, что отсутствие нападающего «Зенита» в списке расширенного состава российской сборной является решением тренерского штаба.

По его словам, ни тренерский штаб, ни он сам не общались с Дзюбой. Таким образом, на матчи квалификационного раунда чемпионата мира – 2022 в ноябре в состав команды войдет 41 футболист, Дзюба в список не вошел.

1 ноября Карпин отметил, что вариант довызова Дзюбы на ноябрьские матчи не рассматривается. Позже тренер заявил, что у него больше нет надежды на Дзюбу. Он подчеркнул, что не было ни одного тренера в штабе, который высказался бы за его вызов на матчи.